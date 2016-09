Wetter in Stuttgart und der Region Der Spätsommer geht in die Vollen

Von red 13. September 2016 - 06:32 Uhr

Foto: 7aktuell.de/Friedrichs

Der Spätsommer in Stuttgart und der Region zeigt sich von seiner schönsten Seite. Die Höchsttemperaturen erreichen im Kessel zwischen 30 und 32 Grad. Doch auch die Wärmebelastung für den Körper nimmt zu.

Dienstag, 13.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Uns erwartet ein herrlicher Spätsommertag. In den Morgenstunden gibt es vereinzelt Nebel. Später scheint die Sonne dann von einem meist wolkenlosen Himmel. Auch über der Alb bleibt das Schauer- und Gewitterrisiko eher gering. Die Temperaturen erreichen in Stuttgart Werte zwischen 30 und 32, auf der Alb zwischen 26 und 29 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost.

In der Nacht ist es zunächst meist sternenklar. Später entwickelt sich örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 15 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Anfangs fühlen sich die meisten Menschen heute frisch und ausgeruht, im Tagesverlauf nimmt die Wärmebelastung für den Körper jedoch zu. Ermüdungserscheinungen und Konzentrationsstörungen stellen sich ein. Bei Wetterfühligen kommt es auch zu Kopfschmerzen. Hitzeempfindliche Menschen sollten sich jetzt möglichst in kühlen Räumen aufhalten und den direkten Kontakt mit der Sonne meiden.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Mittwoch beginnt örtlich mit Nebel oder Hochnebel. Später scheint aber häufig die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 28 und 30 Grad. Am Donnerstag kommt zunächst noch ab und zu die Sonne zum Vorschein. Später werden die Wolken zahlreicher, und es gibt örtlich Regenschauer. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag setzt sich nach örtlichem Frühnebel das überwiegend sonnige und trockene Wetter fort. Nur hier und da bilden sich, vor allem über dem Bergland auch Quellwolken. Im Schwarzwald und an den Alpen besteht auch eine leicht erhöhte Schauer- und Gewitterneigung. Direkt an der Ostseeküste ist es bei Seewind kühler. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig aus Ost bis Südost.

