Wetter in Stuttgart und der Region Der Sommer sagt leise Servus

Von red 15. September 2016 - 06:37 Uhr

Die ungewöhnlich hohen Temperaturen im Herbst neigen sich langsam dem Ende zu. Am Donnerstag gibt der Spätsommer in Stuttgart und der Region seine Abschiedsvorstellung mit Temeperaturen bis zu 28 Grad. Doch örtliche Regenschauer sind Vorboten für den Herbst.

Donnerstag, 15.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Zunächst ist es wechselnd, später überwiegend stark bewölkt. Dabei können sich örtlich Regenschauer und Gewitter entwickeln. Lokal sind Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 26 und 28 Grad. Auf der Alb bleibt es ein wenig kühler.

In der Nacht ist der Himmel häufig wolkenverhangen, und hier und da fällt auch etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 15 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Das Wetter wirkt zunächst anregend. Man fühlt sich frisch und erholt, viele Menschen sind voller Tatendrang, und der Körper ist leistungsfähig. Später reagieren Wetterfühlige auf die bevorstehende Wetterumstellung allerdings mit einer nervösen Unruhe, Abgeschlagenheit und häufig auch mit Konzentrationsstörungen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen verschwindet die Sonne häufig hinter Wolken, die örtlich Schauer bringen. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. Am Samstag gehen ab und zu Regengüsse nieder. Vereinzelt gibt es auch Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Donnerstag ziehen zunächst in den Südwesten, später auch in den Süden und Westen allmählich Wolken. Vor allem im Südwesten und in Alpennähe kann es erste Regengüsse und auch kräftige Gewitter geben. Sonst bleibt es recht sonnig oder locker bewölkt und trocken. Der Wind weht zunächst mäßig bis frisch aus Südost bis Nordost. Im Süden und Westen dreht er im Tagesverlauf auf West bis Nordwest. In Schauer- und Gewitternähe kann es starke bis stürmische Böen geben.

