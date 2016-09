Wetter in Stuttgart und der Region Der Sommer bleibt

Von red 09. September 2016 - 06:30 Uhr

In Stuttgart und der Region herrscht Sommerwetter.Foto: dpa

Auch heute wird es bei viel Sonnenschein sommerlich warm mit bis zu 28 Grad. Die Aussichten für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Freitag, 09.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Einzelne Nebelfelder lösen sich bald wieder auf. Dann wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Es wird sommerlich warm. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag in Stuttgart und Waiblingen Werte zwischen 26 und 28 Grad. Etwas kühlere 21 bis 25 Grad werden auf der Alb erreicht. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht ist es zunächst nur gering bewölkt oder sternenklar. Später entwickelt sich örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 16 und 12 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Das Wetter wirkt auf Geist und Organismus anregend. Man fühlt sich frisch und erholt, viele Menschen sind voller Tatendrang, und der Körper ist leistungsfähig. Menschen mit Neigung zu niedrigen Blutdruckwerten müssen allerdings zeitweise mit Kopfschmerzen und Schwindelanfällen rechnen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Am Wochenende bleiben die Temperaturen weiterhin auf sommerlich warmem Niveau. Höchstwerte bis zu 29 Grad werden nachmittags erreicht. Dazu scheint längere Zeit die Sonne, und es gibt nur ganz vereinzelt Regenschauer oder Gewitter. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei auf der Alb am höchsten. Meist bleibt es aber trocken. Zu Beginn der neuen Woche setzt sich ein neues Hoch mit viel Sonnenschein durch. An den sommerlichen Höchstwerten ändert sich wenig. Mit Temperaturen bis zu 30 Grad herrscht Schwimmbadwetter.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag ziehen gebietsweise dichte Wolkenfelder vorüber, dann scheint auch wieder häufiger die Sonne. Vor allem über den südlichen und östlichen Mittelgebirgen sowie an den Alpen und südlich der Donau steigt im Tagesverlauf das Schauer- und Gewitterrisiko allmählich an. Meist bleibt es aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus unterschiedlichen Richtungen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: