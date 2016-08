Wetter in Stuttgart und der Region Der Dienstag bringt den Sonnenschein

Von red 30. August 2016 - 06:32 Uhr

Am Dienstag scheint die Sonne in Stuttgart.Foto: Leserfotograf chrisho

In den Vormittagsstunden lösen sich einzelne Nebelfelder bald wieder auf. Dann scheint häufig die Sonne. Die Aussichten für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Dienstag, 30.08.2016

In den Vormittagsstunden lösen sich einzelne Nebelfelder bald wieder auf. Dann scheint häufig die Sonne. Nur hin und wieder ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen in Stuttgart und Esslingen zwischen 24 und 26 Grad. In Albstadt sind es Werte um 21 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

In der Nacht ist es zunächst nur gering bewölkt oder sternenklar. Später entwickelt sich örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 15 und 11 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage hat einen positiven Einfluss auf unseren Organismus. Die meisten Menschen haben heute gute Laune. Allerdings fühlt man sich zurzeit häufig müde und schlapp. Außerdem ist die Sonnenbrandgefahr hoch. Sportliche Aktivitäten sollten auf den Vormittag verschoben werden.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen erwartet uns freundliches Spätsommerwetter mit viel Sonnenschein. Nur ein paar Schönwetterwolken ziehen vorüber. Bei Nachmittagstemperaturen bis zu 28 Grad bleibt es überall trocken. Auch am Donnerstag und am Freitag bleiben uns die sommerlich warmen Temperaturen erhalten. Bei maximal 28 Grad scheint dazu häufig die Sonne. Am Wochenende wird es dann aber wahrscheinlich wieder wechselhafter mit einzelnen Regenschauern oder Gewittern. An den Temperaturen ändert sich aber noch wenig.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Der Dienstag beginnt örtlich mit Nebel. Dann scheint vor allem in der Mitte längere Zeit die Sonne. Über den Norden ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder, es bleibt aber weitgehend trocken. Auch im Süden wird die Sonne zeitweise von Wolken verdeckt. Aber nur vereinzelt gibt es noch Schauer oder Gewitter. In Küstennähe ist es etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

