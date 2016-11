Wetter in Stuttgart und der Region Das sind die Aussichten für das Wochenende

Von red 11. November 2016 - 10:58 Uhr

Vor allem am Sonntag kann man die Sonne in Stuttgart und der Region genießen.Foto: dpa

Schnee, Regen oder doch Sonne? Auch wenn der Freitag es nicht vermuten lässt, das Wetter am Wochenende in Stuttgart und der Region wird gar nicht so schlimm.

Stuttgart - Viele warten auf den ersten Schnee in Stuttgart und der Region. An diesem Wochenende wird es aber nichts mit den weißen Flocken. Stattdessen gibt es endlich mal wieder Sonne, auch wenn es eisig kalt bleibt.

Mehr zum Thema

Der Freitag startete trüb und nass. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es im weiteren Tagesverlauf erneut Schauer geben, bis zum Abend hin wird es aber trocken. Die Temperaturen erreichen maximal sechs Grad.

Stark bewölkt, aber niederschlagsfrei wird der Samstag. Am Nachmittag kann sogar die Sonne etwas rauskommen. Bei maximal fünf Grad wird es allerdings recht kühl. In der Nacht zum Sonntag kann es zu Frost kommen, mit Werten bis zu minus zwei Grad.

Die Luft bleibt kalt

Der Sonntag beschert Stuttgart und der Region viel Sonne und nur ein paar Wolken. Bei eisigen vier Grad also ideal für einen Winterspaziergang. Die Nacht wird sogar noch kühler. Bei bis zu minus vier Grad wird es frostig und glatt auf den Straßen.

Die kalte Luft bleibt auch in der kommenden Woche bestehen und vor allem die Nächte werden immer kälter. Erst zur Wochenmitte steigen die Temperaturen wieder etwas an – bis nächsten Freitag sogar auf bis zu zehn Grad. Das Wetter bleibt wechselhaft mit Wolken und zwischendurch immer wieder Sonne. Schnee gibt es aber nicht.