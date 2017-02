Wetter in Stuttgart und der Region Es geht stramm Richtung Frühling

Von red 14. Februar 2017 - 06:15 Uhr

Am Morgen ist noch Nebel und Hochnebel verbreitet in Stuttgart und der Region.Foto: dpa

Der Tag beginnt bei uns örtlich mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Sonst scheint aber die Sonne.

Dienstag, 14.02.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt bei uns örtlich mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Sonst scheint aber die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost.

In der Nacht ist es meist klar. Örtlich bildet sich Dunst. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Der Organismus wird durch die Wetterlage überwiegend positiv beeinflusst. Besonders Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen können sich heute über eine Entlastung freuen. Man fühlt sich ausgeruht und ist ausgeglichen. Dadurch steigen auch Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen lösen sich einzelne Nebelfelder rasch auf, und die Sonne scheint fast ungestört. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 10 und 12 Grad. Am Donnerstag gibt es nach Nebelauflösung zunächst viel Sonnenschein. Nachmittags werden die Wolken zahlreicher, es bleibt aber bis zum Abend weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 13 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Nach örtlichem Nebel scheint am Dienstag verbreitet die Sonne. Nur hier und da stören auch ein paar Wolkenfelder. Am längsten neblig-trüb bleibt es noch im Alpenvorland. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen der Mittelgebirge und an der Nordsee mäßig bis frisch mit starken Böen aus Südost bis Nordost.

