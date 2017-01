Wetter in Stuttgart Temperaturen gehen bis in den zweistelligen Minusbereich

Von bpu 04. Januar 2017 - 11:23 Uhr

Zum Schlittenfahren reicht es in Stuttgart und Region noch lange nicht. Doch der Deutsche Wetterdienst verspricht Schnee.Foto: dpa

Wo ist die versprochene Schneedecke? Wer am Mittwochmorgen erwartungsvoll aus dem Fenster geschaut hat, wurde enttäuscht. Für Schnee war es einfach zu warm – doch das soll sich bald ändern.

Stuttgart - Wer am Mittwochmorgen erwartungsvoll aus dem Fenster geblickt hat, wurde enttäuscht. Von der versprochenen Schneedecke, die sich über Stuttgart legen sollte, war weit und breit nichts zu sehen. Mit etwas Glück gab es hier und da etwas Puderzuckerschnee – zum Schlittenfahren längst nicht genug.

Mehr zum Thema

Auch in der Region um Stuttgart lässt der Schnee am Vormittag auf sich warten. In den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg fallen die ersten Flöckchen. In Esslingen ist es noch trocken „Wir warten noch, dass es irgendwann schneit“, so der dortige Pressesprecher, witterungsbedingte Unfälle gebe es bislang keine. Auch in Göppingen scheint es nun langsam los zu gehen. „Schnee darf kommen, aber gerne ohne Unfäll“, so der Pressesprecher aus Ulm.

Wann kommen die dicken Schneeflocken?

Wo bleibt er also, der weiße Wintermantel für Stuttgart? „Der Schnee kommt allerspätestens in der Nacht“, erklärt Sarah Jäger, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes Stuttgart. Die Temperaturen seien am Mittwochmorgen schlichtweg zu warm für Schnee gewesen. Der nun aufkommende Niederschlag soll aber im Laufe des Tages als Schnee herunterkommen, erklärt sie. Im Stuttgarter Kessel muss man sich eventuell noch etwas länger gedulden und bis zum Nachmittag mit Schneeregen vorlieb nehmen.

„Ab morgen werden die Temperaturen dauerhaft im Frostbereich bleiben“, so Jäger. In der Nacht zu Freitag ist dann mit strengem Frost zu rechnen, das heißt Minustemperaturen im zweistelligen Bereich. „Das gab es in diesem Winter in Stuttgart noch nicht“, so Jäger. Zum Wochenende können die Nächte noch kälter werden. Samstagnacht werden in Stuttgart bis zu -13 Grad erwartet.