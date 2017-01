Wetter in Stuttgart Schnee hält Einzug – doch bleibt er liegen?

Von ps 03. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Das neue Jahr bringt in Stuttgart den von vielen langersehnten Schnee. Im Laufe der Woche fällt noch mehr und der bleibt - aufgrund frostiger Temperaturen - auch liegen.





Stuttgart - Die weiße Pracht hat in Stuttgart Einzug gehalten – die ersten Flocken sind am Montag auch in der Landeshauptstadt gefallen und die kommenden Tage bringen noch mehr.

Dank des Einflusses eines kurzen Zwischenhochs gibt es in Stuttgart am Dienstag einen Mix aus Sonne und Wolken, bevor am Mittwoch wieder Schneefall einsetzt, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagt. Auch am Donnerstag fallen laut DWD weiße Flocken, die sich allerdings in den tiefliegenden Teilen Stuttgarts auch mal in nassen Schneeregen verwandeln können. Erste Auflockerungen gibt es am Freitag. Dank eisiger Temperaturen – nur knapp über null Grad – bleibt der Schnee noch eine Weile erhalten. Es gibt also Hoffnung für die Skifahrer.

„Vor allem die Nächte werden knackig kalt, mit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad“, sagt Sarah Jäger, Meteorologin beim DWD. Überfrierende Nässe sorgt daher, vor allem in den Nächten, für Glättegefahr auf den Straßen.