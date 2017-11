Wetter in Stuttgart Schmuddelwetter zum Wochenstart

Von len 20. November 2017 - 10:52 Uhr

Die Woche in Stuttgart startet regnerisch. Am Mittwoch wird es heiter und trocken. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sturm, Sonne, Wolken, Regen: All das, hat das Wetter in Stuttgart diese Woche in petto. Hier erfahren Sie, wann sich der Herbstspaziergang lohnt und wann sie lieber drinnen bleiben sollten.

Stuttgart - Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Stuttgart von seiner schmuddeligen Seite: Am Montag ist es unbeständig, in der Nacht zu Dienstag ist mit Windböen von bis zu 60 km/h zu rechnen, informiert Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Dienstag bleibt es bis zum Nachmittag regnerisch, die Temperaturen erreichen maximal 10 Grad Celsius.

Am Mittwoch ist es stürmisch, aber trocken. bei Temperaturen von bis zu 13 Grad wird es „schön, heiter und trocken“, so der Meteorologe. Am Donnerstag ziehen zwar wieder Wolken auf, aber es bleibt trocken. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad Celsius ist der Donnerstag der wärmste Tag der Woche.

Die Schneefallgrenze sinkt

Am Freitag ist es dann erst mal vorbei mit dem guten Wetter: Im Tagesverlauf zieht eine Front auf, nachmittags ist mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. Das Wochenende wird besonders ungemütlich: Am Samstag erreichen die Temperaturen maximal acht Grad, in der Nacht zu Sonntag könnte es glatt werden. Bei Temperaturen von maximal sechs Grad sinkt die Schneefallgrenze auf 300 bis 400 Meter. Doch Steiner verspricht: „Das ist nur ein kurzes Gastspiel. Die Temperaturen werden wieder milder.“