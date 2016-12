Wetter in Stuttgart Klappt es mit der weißen Weihnacht?

Von brb 16. Dezember 2016 - 12:52 Uhr

Reif und Frost allein machen noch keine weiße Weihnacht.Foto: Leserfotograf rolfino09

Klappt es mit der weißen Weihnacht in Stuttgart? Oder wird es schmuddelig? Wir verraten Ihnen, wie die Prognose aussieht.

Stuttgart - Im vergangenen Jahr hat es in Stuttgart mit der weißen Weihnacht ja nicht geklappt. Aber wie sieht es dieses Jahr aus?

Den einen ist es völlig egal, ob es zum Fest schneit. Die anderen kommen erst so richtig in Weihnachtsstimmung, wenn die Flocken vom Himmel alles in ein winterliches Weiß hüllen.

Kai-Uwe Nerdinger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) tut sich schwer mit einer Prognose, denn dieses Jahr ist das Wetter an Weihnachten eine echte Wundertüte. „Insgesamt wird das Wetter um Weihnachten sehr unbeständig“, sagt der Experte. Man müsse mit allem rechnen.

„Regen oder Schnee oder andere Modelle sind möglich“, weiß Nerdinger. Es bestehe aber auch die Chance, dass es trocken bleibt. Wem das kein allzu großer Trost ist, mag sich an die vergangenen Weihnachten erinnern. Da gab es auch keinen Schnee – und trotzdem Geschenke.