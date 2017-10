Wetter in Stuttgart Goldenes Oktoberwetter zum Wochenstart

Von len 16. Oktober 2017 - 12:12 Uhr

Das Wochenendwetter geht in die Verlängerung: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen erwarten die Stuttgarter zum Wochenbeginn. Wir haben die Wetteraussichten.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad: „Das schöne goldene Oktoberwetter bleibt uns weiterhin erhalten“, so Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Montag dürfen sich die Stuttgarter auf strahlend blauen Himmel und Temperaturen von bis zu 23 Grad freuen. Am Dienstag klettert das Thermometer auf bis zu 22 Grad, am Mittwoch bleibt es sommerlich warm bei Temperaturen von bis zu 20 Grad.

Mehr zum Thema

„Die sehr warme Luft haben wir Hurrikan ‚Ophelia’ aus Irland und Hoch ‚Tanja’ zu verdanken“, erklärt Steiner. Am Dienstag und Mittwoch könne sich in den frühen Morgenstunden vereinzelt Nebel bilden, dieser verziehe sich aber bald und mache der Sonne Platz. Die Kehrseite der Medaille: Der Spätsommer wirkt sich negativ auf die Feinstaubwerte aus, so der Meteorologe.

Laut Steiner bahnt sich am Donnerstag langsam ein Wetterwechsel an. Bis zum späten Nachmittag bleibe es zwar trocken, am Abend steige aber die Regenwahrscheinlichkeit. Am Freitag ist es dann erst mal vorbei mit dem goldenen Oktober: Es wird stark bewölkt und regnerisch, das Wochenende bleibt unbeständig, informiert der Meteorologe.

Wie die Stuttgarter bei diesen Temperaturen ihre freie Zeit verbringen, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!