Wetter Gewitter: Auch in Stuttgart kann es am Montag krachen

Von red/bb 29. Mai 2017 - 12:30 Uhr

Braut sich da etwas am Himmel über Stuttgart zusammen? (Archivfoto)Foto: Leserfotograf markus79

Bei der genauen Vorhersage von Gewittern tun sich die Fachleute schwer. Gut möglich also, dass es am Montagabend auch in Stuttgart gewittert. Klar ist, der Dienstag wird nochmal heiß.

Stuttgart - „Vorherzusagen, wo genau in Stuttgart ein Gewitter runtergeht, das ist Orakeln“, sagt Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst. Die genaue Vorhersage bei Gewittern sei eben nicht so einfach.

Mehr zum Thema

Klar ist, dass es am Montagabend auch in Stuttgart vereinzelt Regengüsse mit Blitz und Donner geben kann, so der DWD-Mitarbeiter. Für Abkühlung werden sie allerdings kaum sorgen. Nach Spitzenwerten um die 33 Grad am Montag, wird es am Dienstag noch einmal schwül und ebenso heiß. Und das Gewitterrisiko sei am Dienstag noch ein wenig höher.

Je näher man der Schwäbischen Alb komme, desto wahrscheinlicher seien einzelne Gewitter, teilweise auch mit Starkregen. Wetterwarnungen hat der DWD derzeit für den Hochschwarzwald, den Schwarzwald-Baar-Kreis und den Zollernalbkreis herausgegeben. Hier geht es zu den Wetterwarnungen des DWD.

Von Mittwoch an können zumindest die Stuttgarter etwas durchatmen. Die Temperaturen pendeln sich auf verträglichere 25 Grad ein, Sonne und Wolken wechseln sich locker ab. Am Donnerstag wird sich daran nicht viel ändern. Nachts wird es mit Werten um die 15 Grad nicht wirklich kühl.

