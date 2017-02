Wetter in Stuttgart Erster Vorgeschmack auf den Frühling

Von red/dpa 12. Februar 2017 - 09:59 Uhr

Bei milden Temperaturen strecken die ersten Frühlingsboten ihre Köpfe aus dem BodenFoto: dpa-Zentralbild

In der kommenden Woche gibt es für die Stuttgarter einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling. Die schönen Aussichten haben jedoch auch einen gravierenden Nachteil.

Stuttgart - Die Baden-Württemberger dürfen sich auf schönes Wetter mit viel Sonnenschein freuen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart sagte am Sonntag: „Man kann es fast traumhaft nennen, was uns da erwartet. Vorfrühlingshafte Werte und Sonne satt“. Das Thermometer könne im Laufe der Woche im Südwesten Werte bis zu 12 Grad anzeigen. Nur nachts werde es noch gebietsweise frostig bei Temperaturen zwischen minus 5 und 0 Grad.

Vor allem für die Menschen in der Landeshauptstadt Stuttgart bedeute das aber auch eine hohe Feinstaubbelastung, sagte der Meteorologe. „Die Menschen, die in der Kessellage leben, können einem leid tun“. Die sonnige Woche ohne Niederschläge könnte für einen dreifach so hohen Feinstaubwert wie erlaubt sorgen. Der zulässige EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft.

Am Wochenende hielt sich der Wert an der Messstation am Neckartor bei rund 70 Mikrogramm - nach 89 und 84 Mikrogramm an den Tagen zuvor. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Sonntag hervor. Die leichte Absenkung ist laut DWD aber nur einem geringeren Fahraufkommen am Wochenende an der besonders belasteten Messstation geschuldet. Seit Dienstagfrüh sind Autofahrer in Stuttgart aufgerufen, ihre Wagen stehen zu lassen. Außerdem sollen sogenannte Komfort-Kamine aus bleiben.