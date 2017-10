Wetter in Stuttgart An den Feiertagen wird es frostig

Von len 30. Oktober 2017 - 12:45 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wird es frostig in Stuttgart. Von einem frühen Wintereinbruch kann man trotzdem nicht sprechen. Foto: dpa

Wer an Halloween um die Häuser zieht, sollte sich warm einpacken. In Stuttgart warten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Winter wird es trotzdem noch nicht. Wir haben die Aussichten.

Stuttgart - Wer am Reformationstag trotz Feiertag früh aus dem Haus muss, kann sich auf Eiskratzen einstellen. In der Nacht zu Dienstag ist mit Luft- und Bodenfrust zu rechnen, die Temperaturen in Stuttgart bewegen sich um den Gefrierpunkt, informiert Meteorologe Paul Dilger vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken bei Temperaturen von maximal zehn Grad ab.

Für Wintermuffel besteht trotzdem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: “Die Temperaturen erreichen am Dienstag ihren Tiefpunkt, danach geht es wieder aufwärts“, sagt der Meteorologe. In der Nacht zum Mittwoch ist am Flughafen weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen, Wolkenfelder sorgen aber für etwas wärmere Temperaturen. Nachts liegen die Tiefsttemperaturen bei zwei Grad, tagsüber erwärmt sich die Luft auf bis zu 13 Grad. Die Sonne wechselt sich mit den Wolken ab, zeigt sich aber häufig.

„Am Donnerstag klettern die Temperaturen weiter“, informiert Dilger. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad ziehen nach und nach mehr Wolken auf. Trotzdem bleibt es weitestgehend trocken.