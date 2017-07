Wetter in Stuttgart am Wochenende Temperaturen kratzen wieder an der 30-Grad-Marke

Von ps 28. Juli 2017 - 10:50 Uhr

Spätestens wenn Anfang nächster Woche die Temperaturen wieder über 30 Grad steigen, suchen Stuttgarter wieder Abkühlung im Schwimmbecken. Foto: Lichtgut - Oliver Willikonsky

Nach einer regnerischen Woche erwartet die Stuttgarter ein freundliches und warmes Wochenende. Doch die Freude dürfte laut dem Deutschen Wetterdienst nur kurz dauern.

Stuttgart - Das Wetter in Stuttgart hat sich vergangene Woche nicht gerade von seiner Sonnenseite gezeigt. Das wird sich laut dem Deutschen Wetterdienst aber am Wochenende ändern. Meteorologin Sarah Jäger kündigt für die freien Tage wärmere Temperaturen an: „Freitag und Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt trocken“, sagt Jäger. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 23 Grad.

„Am Samstag wird es langsam heiß“, prognostiziert die Meteorologin. Perfektes Wetter für einen Schwimmbadbesuch in Stuttgart oder ein Besuch im Biergarten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.

Am Sonntag soll es noch ein bisschen wärmer werden. „Dafür steigt die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit und es wird wieder nass“, so Jäger. Wir haben 15 Tipps, damit die Laune auch bei Regenwetter gut bleibt.

Anfang nächster Woche wird es dann mit Temperaturen über 30 Grad wieder richtig hochsommerlich. „Die Hitze bleibt, aber man muss immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen“, sagt Sarah Jäger.