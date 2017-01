Wetter in Deutschland Das Jahr beginnt winterlich

Von red/dpa 02. Januar 2017 - 14:58 Uhr

Zugefrorene Seen, schneebedeckte Bäume: Tief „Axel“ und Hoch „Zhygimont“ verwandeln Deutschland in eine Winterlandschaft. Richtig schön wird es vielerorts allerdings erst ab der Wochenmitte.





6 Bilder ansehen

Offenbach - Tief „Axel“ und Hoch „Zhygimont“ verwandeln Deutschland in der ersten Woche des Jahres in eine Winterlandschaft. Richtig schön wird es vielerorts allerdings erst ab der Wochenmitte. „Donnerstag und Freitag laden zu einem Schneespaziergang im Sonnenschein ein“, sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Montag. Zuvor sind Regen, Sturm und Schneeverwehungen vorhergesagt. Am Wochenende gilt: „Ski und Rodel auf den Bergen gut.“

Mehr zum Thema

Hier finden Sie die aktuellen Wettermeldungen für Stuttgart und Region!

Sibirientief „Corinna“ hat Deutschland am Montag bereits bis zu vier Zentimeter Schnee beschert. Am Dienstag und Mittwoch bringt „Axel“ verbreitet Niederschlag, der am Mittwoch zunehmend als Schnee fällt. Gleichzeitig nimmt der Wind kräftig zu: Mit orkanartigen Böen muss an der See und im norddeutschen Binnenland gerechnet werden. In den Höhenlagen der Mittelgebirgen kann es zu Schneeverwehungen und Unwettern kommen.

Nach dem Abzug von Tief „Axel“ übernimmt Hoch „Zhygimont“ am Donnerstag die Wetterregie und bringt Kälte und Sonne. Die Temperaturen steigen vielerorts nicht über den Gefrierpunkt - die Meteorologen sprechen von „Eistagen“. In den Alpentälern sind bis minus 20 Grad drin. Schon im Laufe des Freitags wird es aber wieder deutlich wärmer und leichte Niederschläge fallen bei Plusgraden wieder als Regen.