Wetter im Südwesten Meteorologen warnen vor neuen Unwettern

Von red/dpa 29. Juli 2017 - 12:49 Uhr

In den kommenden Tagen erwarten uns wieder viele Gewitter. Foto: dpa

Sommerlich warm wird es in den kommenden Tagen. Das perfekte Grillwetter wird allerdings von Gewittern getrübt. Meteorologen warnen vor Unwettern.

Offenbach - Der Sommer startet in Deutschland auch in den nächsten Tagen nicht so richtig durch. Zwar sprechen die Temperaturen mit stellenweise über 30 Grad für richtiges T-Shirt-Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, doch Schauer und Gewitter machen ungetrübten Freibadfreuden immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Am Sonntag prägen dichte Wolkenfelder, Schauer und Gewitter das Wetter. Schon am Vormittag wird es im Norden und Westen nass, am Nachmittag muss dann auch im Osten und Süden mit schweren Gewittern, Starkregen und Hagel gerechnet werden. Dabei erreichen die Temperaturen im Nordwesten bis 27 und im Südosten bis 32 Grad.

Nach einer weiterhin unbeständigen Nacht bleibt es am Montag im Norden und Osten wechselhaft mit einzelnen Schauern. Überall sonst ist es zunächst heiter, bevor am Abend von Frankreich her Gewitter in den Südwesten ziehen. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas.

Bis 35 Grad heiß wird es am Dienstag in Süd- und Ostdeutschland. Dort scheint zunächst noch die Sonne, ab dem Mittag entwickeln sich aber wieder Schauer und Gewitter. Im Westen und Norden startet der Tag bereits mit Wolken und Regen.