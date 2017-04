Wetter im Südwesten Erst am Wochenende wird es wärmer

Von red/dpa 19. April 2017 - 07:58 Uhr

Auch am Mittwoch schneit es. In der Nacht zu Donnerstag ist zudem mit Straßenglätte zu rechnen, da die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.Foto: dpa

Diese Aprilwoche bleibt grau und nass: Am Mittwoch gibt es weiterhin Schnee und Regen, in der Nacht zu Donnerstag ist mit glatten Straßen zu rechnen bei eiskalten Temperaturen.

Stuttgart - Das wechselhafte April-Wetter bringt dem Südwesten noch bis Ende der Woche immer wieder Schauer und auch Glätte. Am Mittwochvormittag kann es zu vereinzeltem Niederschlag mit Schnee, Schneeregen oder Graupel kommen, gegen Nachmittag lässt sich dann die Sonne häufiger blicken. Kalt soll es auch weiterhin bleiben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch Höchstwerte zwischen 0 Grad im Bergland und 9 Grad am Oberrhein. In den Hochlagen soll dabei der Wind stark bis stürmisch mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde wehen. Erst zum Wochenende wird wärmeres Wetter erwartet.

Mehr zum Thema

Warm einpacken sollte man sich in der Nacht zum Donnerstag. Dann sinken die Temperaturen auf bis zu minus 6 Grad, örtlich kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Wer schon Sommerreifen am Auto hat, sollte diese Woche noch vorsichtig fahren. Am Dienstagabend kam es bei Meßstetten (Zollernalbkreis) zu einem Unfall. Eine 25-Jährige geriet mit ihrem Wagen, an dem sie schon Sommerreifen montiert hatte, ins Schleudern und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.