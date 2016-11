Wetter im Südwesten Der Winter kommt näher

Von red/dpa/lsw 05. November 2016 - 13:05 Uhr

Autofahrer im Südwesten müssen mit glatten und matschigen Straßen rechnen.Foto: dpa

Mütze und Handschuhe können in der kommenden Woche wichtige Begleiter sein – denn der Winter mit Schnee und kalten Temperaturen kommt näher.

Stuttgart - Nach viel Regen am Wochenende in Baden-Württemberg kann es nach Einschätzung der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in mittleren Lagen auf 400 bis 600 Metern Höhe schneien. Gleichzeitig müsse mit einem Temperatureinbruch gerechnet werden.

Die Werte sinken in der Nacht zum Montag unter die Null-Grad-Genze, wie eine Wetterexpertin am Samstag sagte. „Es wird frostig bei bis zu minus vier Grad“. Tagsüber bleibe das Thermometer im einstelligen Bereich. Da der Boden in den mittleren Lagen aber noch relativ warm sei, bleibe der Schnee wohl nicht liegen, berichtete die Meteorologin. Trotzdem müssen Autofahrer im Südwesten mit glatten und matschigen Straßen rechnen.