Wetter im Südwesten Der Sommer nimmt noch einen Anlauf

Von red/dpa/lsw 05. September 2016 - 10:19 Uhr

Ein Junge springt bei Kressbronn in den Bodensee (Symbolbild).Foto: dpa

Auch mehrere Tage nach dem meteorologischen Herbstanfang geht dem Sommer noch nicht die Puste aus. Nach einem kühlen und regnerischen Start in die Woche soll es wieder sonniger und wärmer werden.

Stuttgart - Die Menschen im Südwesten können sich in den kommenden Tagen auf Sonne und angenehme Temperaturen freuen. „Ab Dienstag gibt es freundliches Wetter und viel Sonnenschein“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag.

Nach einem verregneten Montag soll es bis zum Wochenende schön werden. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 23 Grad in den Höhenlagen und 30 Grad in der Rheinebene. Am Wochenende könnte es dem Meteorologen zufolge zwar leichte Regenschauer geben.

Doch er macht noch Hoffnung auf gutes Wetter: „Die Tendenzen sagen bisher wechselhaftes Wetter vorher am Wochenende, es kann also schön werden.“