Wetter heute und vor 20 Jahren Zwischen Waldbrandgefahr und Schnee

Von red/dpa/bpu 14. September 2016 - 14:28 Uhr

Am Wochenende wird für Stuttgart und Region Regen erwartet. Vielleicht kann der ein oder andere Regenbogen gesichtet werden.Foto: 7aktuell.de/Gerlach

Schnee und Eis – das zeigt ein Videobeitrag der Tagesschau auf Facebook. Aber er ist 20 Jahre alt. Die Wettervorhersage für Stuttgart und Region fällt etwas milder aus – auch wenn mit deutlich kühleren Temperaturen zu rechnen ist.

Stuttgart - Am heutigen Mittwoch dreht die Sonne am wolkenlosen Himmel noch mal richtig auf – in und um Stuttgart wird es heiß mit Temperaturen bis 31 Grad. Dann sinken die Temperaturen und es wird Zeit, sich vom Sommer zu verabschieden. „Das wird wohl der letzte heiße Sommertag“, so Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

Mehr zum Thema

Durch die Hitze der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr in Süddeutschland höher als gewöhnlich. Wer sich zum Grillen im Freien verabredet, sollte extrem vorsichtig sein. In Heilbronn hat die Stadt die Nutzung der Grillstellen im Stadtwald sogar bis auf Weiteres verboten. „Eine entscheidende Verringerung der Waldbrandgefahr könnten nur große Mengen Niederschlag bringen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Und dieser lässt – zumindest im Südwesten – nicht lange auf sich warten.

Tagesschau zeigt Schnee und Eis

Am Donnerstag ziehen von Südwesten vormittags Wolken auf, dann könnte es die ersten Regentropfen geben. Mit etwas Glück bleiben Stuttgarter bis Freitag trocken. Zum Wochenende sollte man unbedingt einen Regenschirm parat haben, denn es sind teils kräftige Schauer gemeldet. Dabei können auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen sinken am Wochenende auf 20 bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 14 Grad.

Auf Facebook sorgt die Tagesschau mit einem Video für Schmunzeln. Die Mitarbeiter der Nachrichtensendung posteten einen Wetterbeitrag von vor 20 Jahren: Am 13. September 1996 wurden Schnee und Eis gemeldet. In diesem Zusammenhang gibt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst für den September 2016 Entwarnung: „Von Schnee sind wir momentan weit entfernt.“