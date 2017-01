Wetter Glättegefahr in Stuttgart und Region

Von red 02. Januar 2017 - 06:17 Uhr

Das neue Jahr beginnt eisig wie hier in Stuttgart-Neugereut. Foto: Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der zweite Tag im neuen Jahr startet eisig und bewölkt. Auch mit Schnee ist zu rechnen. Lesen Sie hier unsere Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 02.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel zeigt sich überwiegend stark bewölkt, und zeitweise fällt Schnee. Es besteht Glättegefahr! Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 2 Grad. Der Wind weht schwach aus West.

In der Nacht überwiegen anfangs noch die Wolken, und örtlich fällt Schnee. Nach und nach bekommt die Wolkendecke aber immer mehr Lücken, und es bleibt weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit werden Herz und Kreislauf stark belastet. Personen mit hohen Blutdruckwerten sollten sich daher schonen. Rheumakranke leiden unter einer Verschlimmerung ihrer Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige müssen mit Kopfschmerzen rechnen. Auch die Atemwege werden in hohem Maße belastet, was Asthmatikern zu schaffen macht.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen kommt zwar zeitweise die Sonne zum Vorschein, häufig überwiegen aber auch die Wolken. Es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 1 und 3 Grad. Am Mittwoch ist es grau in grau, und zeitweise fällt Schnee, zum Teil auch Regen. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 4 Grad. Am Donnerstag wechseln sich etwas Sonnenschein und dichte Wolken ab. Dabei fällt ab und zu etwas Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 2 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Zu Wochenbeginn fällt erst über der Mitte und später im Süden bis in die tiefen Lagen Schnee, nur vereinzelt Regen. Auf vielen Straßen muss mit Eis- und Schneeglätte gerechnet werden. Im äußersten Norden und Nordwesten folgen lokale Regen-, Graupel- oder Schneeschauer, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Der Wind weht mäßig, an der Küste frisch mit starken Böen aus West bis Nord.

