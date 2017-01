Wetter für Stuttgart und Region Schwere Sturmböen kommen in den Süden

Von ala 12. Januar 2017 - 15:58 Uhr

Da hilft auch keine Mütze mehr: Das Wetter in Stuttgart wird stürmisch und schneereich.Foto: dpa

Vorsicht, es wird richtig ungemütlich! Schwere Sturmböen und starke Schneefälle bestimmen das Wetter in Stuttgart und der Region schon ab Donnerstagnacht.

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst hat schon vor einem turbulenten Start in das Wochenende in Stuttgart und der Region gewarnt. Jetzt kommen die schweren Sturmböen und der Schnee schon in der Nacht zu Freitag auf uns zu.

Mehr zum Thema

Bereits in der Nacht zu Freitag ändert sich das Wetter: Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es richtig stürmisch in Stuttgart. Besonders in der zweiten Nachthälfte muss mit schweren Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern gerechnet werden.

Am Freitagmorgen setzen zudem noch Schneefälle bis in den Stuttgarter Kessel ein. Dabei fällt in kurzer Zeit relativ viel Schnee. Im Tagesverlauf muss mit etwa drei bis fünf Zentimetern gerechnet werden. Auch der Samstag bleibt dank der kalten Luft aus Nordwesten ähnlich ungemütlich, stürmisch und schneereich.