Wetter für Stuttgart und Region Eine Woche voller Gewitter

Von Nadine Funck 26. Juni 2017 - 16:00 Uhr

Nach Tagen des Hochsommers folgt in dieser Woche die lang ersehnte Abkühlung. Doch vorher kann es zu zum Teil heftigen, unwetterartigen Gewittern in Stuttgart und der Region kommen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.





Stuttgart - So schön der Sommer auch ist: nach tagelangen Temperaturen von über 30 Grad, darf auch mal auf ein klein wenig Abkühlung gehofft werden. Und genau das erwartet Stuttgart und Region dem Deutschen Wetterdienst zufolge in dieser Woche auch. Doch bevor die Temperaturen ins Erträgliche zurückgehen und die Natur endlich wieder zu Wasser kommt, stehen erst einmal teils unwetterartige Gewitter bevor. Oder, wie es der Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nennt: „Das Wetter wird ungemütlicher.“

Während der Montag von den Sonnenliebhabern noch einmal richtig ausgenutzt werden kann, sollen bereits in der Nacht zum Dienstag von Südwesten nach Nordosten Schauer aufziehen, die zum Teil gewittrig ausfallen können.

„In den Dienstagmorgen starten wir dann bereits deutlich bewölkter. Hier und da kann auch mal Regen fallen“, sagt Steiner. Um die Mittagszeit sei zwar mit einer Wetterberuhigungsphase und Temperaturen um 28 Grad zu rechnen, doch bereits am Nachmittag und Abend besteht wieder eine zunehmende Gewittergefahr, die für stärkere Gewitter, mitunter auch Unwetter sorgt. Mancherorts sei gar mit einem Starkregen zu rechnen, der 25 Liter pro Stunde und Quadratmeter überschreiten wird.

Wer an die alte Bauernregel Siebenschläfer glaubt, der ausgerechnet auf diesen Dienstag fällt, müsste demnach in den nächsten sieben Wochen mit sommerlichem Wetter mit Knalleffektpotenzial rechnen.

Der Sommer kommt schnell zurück

Während die Nacht zum Mittwoch etwas ruhiger verlaufen soll, zieht am Mittwochmorgen von Südwesten her bereits neuer Regen auf, der den Tag über anhalten, teilweise sogar stärker werden und in Gewitter übergehen wird. „Die Niederschlagssummen können dann wieder stark, heftig oder unwetterartig sein“, sagt Steiner. Die Temperaturen bewegen sich dann um die 25 Grad.

Ähnlich regnerisch, gewittrig und mit angenehmen 21 Grad geht es auch am Donnerstag weiter. Eine kurze Besserung in Sachen Regen scheint erst am Freitagabend in Sicht, wobei der Samstag dem Meteorologen zufolge bereits wieder im Zeichen des Schauers stehen wird.

Doch kein Regen, auf den nicht irgendwann Sonne folgt. So prognostiziert der Meteorologe bereits ab Sonntag bis in die neue Woche hinein eine Rückkehr zu viel Sonne und sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad.