Wetter für Stuttgart und die Region Gefrierender Regen sorgt für Glättegefahr

Von red 30. Januar 2017 - 05:57 Uhr

Am Montag besteht Glättegefahr. Hier gibt es das Wetter für Stuttgart und die Region.Foto: dpa

Der Himmel zeigt sich meist wolkenverhangen. Aus der dichten Wolkendecke fällt immer mal wieder teils gefrierender Regen. Lesen Sie hier die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Montag, 30.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel zeigt sich meist wolkenverhangen. Aus der dichten Wolkendecke fällt immer mal wieder Regen, anfangs zum Teil auch gefrierender Regen. Dann besteht Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Süd.

In der Nacht ziehen dichte Wolkenfelder vorüber. Sie bringen immer mal wieder Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 3 Grad.

" Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

" Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit wirkt sich das Wetter vor allem auf das Wohlbefinden von Herz-Kreislauf-Patienten mit Bluthochdruck aus. Sie sollten auf ungewohnte körperliche Anstrengungen verzichten. Außerdem verstärken sich bei Rheumakranken die Schmerzen in den Gelenken. Bei vielen wirkt sich die Wetterlage negativ auf die Leistungsfähigkeit aus. Wetterfühlige leiden häufig unter Kopfschmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ist der Himmel überwiegend stark bewölkt. Ab und zu fällt auch etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 4 und 6 Grad. Am Mittwoch halten sich viele Wolken, nur ab und zu schaut die Sonne durch Wolkenlücken. Örtlich fällt etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 8 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag breiten sich Regenfälle, zum Teil noch mit Schnee und gefrierendem Regen, vom Nordwesten und Westen in den Osten und Südosten aus. In den höheren Lagen der Mittelgebirge fällt zunächst meist Schnee. Es besteht teilweise eine hohe Glättegefahr. Im äußersten Südosten Bayerns bleibt es tagsüber noch weitgehend trocken. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger, in höheren Lagen und im Norden mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Südost bis Südwest.

" Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: