Wetter für Stuttgart und die Region Der Februar startet trüb und nass

Von red 01. Februar 2017 - 06:04 Uhr

Hier gibt es das Wetter für Stuttgart und die Region.Foto: Leserfotograf capricorn

Oft halten sich dichte Wolken, und vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Nur örtlich zeigt sich im Laufe des Tages auch mal die Sonne.

Mittwoch, 01.02.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Oft halten sich dichte Wolken, und vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Nur örtlich zeigt sich im Laufe des Tages auch mal die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 Grad auf der Alb und 6 Grad im Stuttgarter Raum. Der Wind weht schwach aus Ost.

In der Nacht bleibt der Himmel überwiegend stark bewölkt, anfangs fällt auch noch örtlich etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 4 und 2 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Aufgrund der Wetterlage ist die Ansteckungsgefahr bei Erkältungskrankheiten hoch. Auch Atemwegserkrankungen verschlimmern sich. Die Konzentrationsfähigkeit ist herabgesetzt, darunter leiden Reaktions- und Leistungsfähigkeit. Trotz eines ausreichenden Schlafes fühlen sich viele Menschen heute müde und matt.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Donnerstag beginnt noch überwiegend stark bewölkt. Nach und nach lockern die Wolken aber auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Am Freitag ist es nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, und zeitweise scheint die Sonne. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 11 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Mittwoch halten sich im Süden und im Südwesten meist dichte Wolken. Gebietsweise fällt noch etwas Regen oder auch Schnee. Auch im Osten und Nordosten ist es häufig stark bewölkt oder neblig-trüb. Schnee oder Regen fällt dort aber nur vereinzelt. Im Westen, im Nordwesten und in der Mitte lockert sich die Wolkendecke zeitweise auf. Dort bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht im Süden und Osten schwach bis mäßig, im Westen und Norden mäßig bis frisch und an der Nordsee auch stark aus Südost.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: