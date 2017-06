Wetter für Stuttgart Halten die sommerlichen Temperaturen an?

Von naf 12. Juni 2017 - 11:41 Uhr

Am Feiertag am Donnerstag ist in Stuttgart mit teils heftigen Gewittern und Schauern zu rechnen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nach einer kurzen Pfingstwoche steht erneut ein langes Wochenende bevor. Ob das Wetter sommerlich bleiben oder durch heftige Gewitter Abkühlungen bringen wird, hat uns der Deutsche Wetterdienst verraten.

Stuttgart - Mit einem sonnigen und heißen Sonntag hat sich die vergangene Woche ihrem Ende geneigt und damit Hoffnung auf eine sommerliche zweite Woche der Pfingstferien gemacht. Und das offenbar zurecht, zumindest wenn man den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) folgt.

Dieser verspricht nämlich für den Dienstag Temperaturen um 25 Grad, wenige Wolken und viel Sonne. Zum Mittwoch hin, so einem Sprecher des Deutschen Wetterdiensts in Stuttgart zufolge, sollen die Temperaturen dann auf bis zu 28 Grad steigen. Neben viel Sonnenschein und wenigen Wolken ist jedoch mit schwüler Luft zu rechnen.

Die schwüle Luft könnte dann bereits ein Vorbote für das Wetter an Fronleichnam am Donnerstag sein. „In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken, die Wolken werden jedoch dichter“, heißt es vom DWD. „In Richtung der Mittagsstunden kann es zu Schauern und Gewittern kommen, die durch die schwüle Luft heftiger ausfallen könnten“. Die Temperaturen werden auch am Donnerstag bei 28 Grad liegen.

Statt eines Wetterumschwungs, der dem Frühsommer ein jähes Ende bereiten wird, soll die Gewitterfront jedoch in der Nacht auf Freitag nach Osten weiterziehen. Zu erwarten ist dann, wie zu Anfang der Woche, ein Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen um die 24 Grad.

Auch am Wochenende wird sich daran wohl nicht viel ändern. So soll das Wetter weitestgehend trocken und ähnlich warm bleiben.