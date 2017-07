"Wetten, dass..?" ZDF plant keine Fortsetzung

Von (cam/spot) 06. Juli 2017 - 17:06 Uhr

Die Bilder von Thomas Gottschalk in seiner vertrauten "Wetten, dass..?"-Umgebung haben bei einigen Fans Hoffnungen auf ein Comeback der Show geschürt. Doch das ZDF macht diese nun zunichte.

Kehrt "Wetten, dass..?" zurück? Am 5. Juli stand Moderator Thomas Gottschalk (67) gemeinsam mit seinen Kollegen Johannes B. Kerner (52) und Steven Gätjen (44) für die ZDF-Reihe "Wir lieben Fernsehen" vor der Kamera. In vier großen Primetime-Shows erinnert der Sender im Spätsommer an 50 Jahre Farbfernsehen. In der Ausgabe vom 2. September (20:15 Uhr) wird unter den größten TV-Momenten der letzten fünf Jahrzehnte auch "Wetten, dass..?" Thema sein. Die ersten Bilder der Show wecken Erinnerungen - Thomas Gottschalk ist darauf in seiner alten "Wetten, dass..?"-Umgebung zu sehen.

Kerner und Gätjen sitzen mit verbundenen Augen vor ihm und dürfen ihr Kakteen-Wissen unter Beweis stellen. Kerner geht gar auf Tuchfühlung mit seiner Zunge. Ob die beiden ihre Wette gewinnen?

Fans, die sich nun Hoffnungen auf ein Comeback des einstigen Show-Klassikers machen, werden allerdings enttäuscht. "Eine Fortsetzung des Formats 'Wetten, dass..?' ist nicht geplant", erklärte eine ZDF-Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Es bleibt also lediglich bei einem Mini-Comeback am 2. September.