„Wet Open Air“ in Gärtringen Fritz Kalkbrenner bringt die Massen zum Tanzen

Von red/rmu 29. Juli 2017 - 19:01 Uhr

Techno-Fans kamen am Samstag in Gärtringen auf ihre Kosten. Beim „Wet Open Air“-Festival im Freibad heizten ihnen Stars wie Fritz Kalkbrenner und Chris Liebing ein. Wir haben uns mit der Kamera dort umgesehen.





11 Bilder ansehen

Gärtringen - Ein Besuch im Gärtringer Freibad (Kreis Böblingen) war an diesem Wochenende nichts für Liebhaber von Ruhe und Frieden. Denn dort fand am Samstag das „Wet Open Air“-Festival statt, bei dem sich Stars wie Fritz Kalkbrenner oder Chris Liebing die Klinke in die Hand gaben.

Mehr zum Thema

Im Vorfeld hatten die Organisatoren mit rund 8000 Besuchern gerechnet, die bei bestem Sommerwetter zu den Techno-Beats tanzen, sich auf ihrem Handtuch sonnen oder im Schwimmbecken erfrischen konnten. Bereits am Samstagnachmittag drängten sich die Tanzwilligen auf der Fläche vor der großen Bühne dicht an dicht, auch die Liegewiese war gut besetzt. Wer von weiter weg anreiste, konnte mit einem der 13 Shuttle-Busse vom S-Bahnhof Goldberg ins Gärtringer Freibad fahren.

Bei seinem Auftritt heizte Fritz Kalkbrenner den Techno-Fans beispielsweise mit seinem Hit „Little by little“ kräftig ein. Unsere Bildergalerie und das Video zeigen einige Impressionen des Festivals.