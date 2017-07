Wet Open Air in Gärtringen Eine Liebeserklärung an Robin Schulz

Von Kathrin Haasis 29. Juli 2017 - 13:36 Uhr

Der Auftakt ist gelungen: Der prominenteste Gast beim Festival im Waldfreibad hat sein Publikum begeistert. Am Freitag lieferte Robin Schulz passenden zur Kulisse entspannte Technosounds – inklusive seiner Hits.





Gärtringen - Er hat sie alle mehr oder weniger gespielt: Die Beats von „Waves“, „Save Tonight“ oder „Sugar“ blieb Robin Schulz beim Wet Open Air in Gärtringen seinen Fans natürlich nicht schuldig. Der 30-Jährige aus Osnabrück machte den Auftakt zu dem zweitägigen Festival im Gärtringer Waldfreibad. „Lilly liebt Robin“ hatte eine Besucherin ihre Liebeserklärung für den DJ-Star auf ein Schild geschrieben. Ausverkauft war der Abend zwar nicht, aber ziemlich gut besucht. Dafür blieb die Atmosphäre auf der Wiese vor dem großen Becken auch ziemlich entspannt. In dem coolen Ambiente im Freibad am Waldrand heizten eine Lightshow inklusive Nebelkanonen die Stimmung an. Zuweilen wurde das Publikum sogar mit goldenem Lametta überschüttet.

Ein Zwischenspiel mit Frank Sinatra

Und dafür lieferte Robin Schulz auch genau die passende Musik mit seinen Remixes gechillter Hits. Sogar Frank Sinatra räumte er in seinem Set einen Platz ein – mit „My kind of Girl“, was vermutlich Lillys Herz höher schlagen ließ. „Danke schön Stuttgart“, sagte der DJ am Ende seiner zweistündigen Tanzeinlage.