Wernau Randalierer wüten im Freibad

Von kaw 15. August 2017 - 15:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind in das Wernauer Freibad eingebrochen und haben dort gewaltsam randaliert.





Wernau - Wie die Polizei berichtet, sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen und 21 und 7 Uhr in das Freibad in Wernau (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dort warfen sie Tische und Stühle auf ein Sonnensegel und beschädigten es. Zudem schlitzten sie eine Liege auf und warfen eine Eisenstange ins Wasser. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Wernau sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 0 71 53/9 72 40 zu melden.