Werder Bremen gegen VfB Stuttgart VfB-Fans planen offenbar Choreografie

Von red 02. Dezember 2017 - 14:35 Uhr

Die VfB-Fans planen beim Auswärtsspiel in Bremen offenbar eine größer angelegte Chroreografie. Foto: Pressefoto Baumann

Die mit zum Spiel bei Werder Bremen gereisten Fans des VfB Stuttgart bereiten am 14. Bundesliga-Spieltag offenbar eine Choreografie im Weser-Stadion vor.

Bremen - Mehr als 2300 VfB-Fans begleiten den Stuttgart Bundesligisten VfB Stuttgart nach Bremen, wo er an diesem Nachmittag (15.30 Uhr, Liveticker) auf Werder Bremen trifft. Einige Hundert sind mit einem eigens organisierten Sonderzug angereist, der in der Nacht gegen 4 Uhr in Stuttgart losfuhr.

Nach unseren Informationen wurden jede Menge Fahnen und weitere Materialien in den Sonderzug geladen. Das deutet zumindest darauf hin, dass eine größer angelegte Choreografie seitens der VfB-Fans angedacht ist. Bei der ruhig verlaufenden Ankunft der VfB-Anhänger am Bremer Bahnhof waren mehrere große Bündel mit kleineren Fahtren zu sehen, die dann zum Stadion gebracht wurden. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Stuttgarter eine Choreografie planen, die dann wohl ab 15.30 Uhr im Auswärtsblock zu sehen sein wird.