Werder Bremen gegen VfB Stuttgart Liveticker: Hannes Wolf vertraut der Elf aus der Vorwoche

Von pma 02. Dezember 2017 - 14:49 Uhr

Hannes Wolf und der VfB treten in Bremen an. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart ist zu Gast beim SV Werder Bremen. Unsere Redaktion ist vor Ort und begleitet das Spiel in einem Liveticker.

Bremen - Am 14. Spieltag gastiert der VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen, es ist das zweite Auswärtsspiel in Folge für die Schwaben. In der Vorwoche holte die Mannschaft den ersten Punkt in der Fremde beim 1:1 in Hannover. Geht es nach Trainer Hannes Wolf, so sollen in der Hansestadt die nächsten folgen. An der Aufstellung hat er daher nichts verändert im Vergleich zur Vorwoche.

Wir sind mit unserer Redaktion vor Ort und begleiten die Partie mit einem Liveticker aus dem Weserstadion, Los geht es um 15.30 Uhr.