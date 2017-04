Wendlingen/Ötlingen 13-Jährige sexuell belästigt

Von kaw 21. April 2017 - 13:10 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Wendlingen ein Mädchen sexuell belästigt hat.Foto: dpa

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Donnerstagvormittag am Bahnhof Wendlingen und in der S-Bahn nach Ötlingen sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wendlingen - Unter einem Vorwand hat ein bislang unbekannter Mann das 13-jährige Mädchen gebeten, mit ihm in ein Wartehäuschen am Bahnhof in Wendlingen (Kreis Esslingen) zu kommen. Der Bereich war von weiteren Reisenden nicht einsehbar.

In dem Wartehäuschen setzte er sich neben die 13-Jährige, umarmte und küsste sie. Das Kind gab ihm zu verstehen, dass es das nicht möchte. Als das Mädchen aufstehen wollte, hielt er sie fest und stieg mit ihr in die nächste Bahn in Richtung Kirchheim ein. In der S-Bahn versuchte die 13-Jährige, sich zu einer Frau zu setzen. Der Unbekannte zog sie jedoch weg und sie musste neben ihm Platz nehmen. Während der Fahrt küsste er sie trotz Gegenwehr erneut. Am Bahnhof Ötlingen konnte das Mädchen aufstehen und in Richtung Ausgang gehen. Der Mann folgte ihr, bis sie schließlich zu ihm sagte, dass sie von einer Freundin erwartet werde.

Daraufhin blieb er in der S-Bahn und fuhr weiter. Die 13-Jährige konnte den Zug verlassen und verständigte zusammen mit ihrer Freundin die Polizei.

Täter wird als blond und blauäugig beschrieben

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und zirka 175 cm groß. Er hat einen Dreitagebart, eine leichte Hakennase sowie dunkelblonde, leicht wellige Haare und blaue Augen. Bekleidet war der Mann mit einer blauen, verwaschenen Jeans mit vielen weißen Flecken und einer schwarzen Blouson-Jacke mit vielen Taschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Wendlingen unter der Telefonnummer 07024/920990 erbeten.