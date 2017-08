Wendlingen am Neckar Festnahme nach Raubüberfall

Von ps/red 24. August 2017 - 10:23 Uhr

Ein Mann bedroht einen Autohändler in seinem Büro mit einem Messer. Er fordert Bargeld. Bereits am Abend wird ein Tatverdächtiger in Wendlingen festgenommen.





Wendlingen am Neckar - Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Autohandel in Crailsheim am Mittwochnachmittag ist am Abend ein 38-jähriger Tatverdächtiger in einer Wohnung in Wendlingen (Kreis Esslingen) festgenommen worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ein männlicher Täter das Büro eines Autohandels in Crailsheim betreten, den Autohändler mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dem Autohändler gelang die Flucht, woraufhin auch der Täter flüchtete. Die Ermittlungen führten auf die Spur eines 38-Jährigen aus Wendlingen. Dieser konnte kurz nach 17.30 Uhr in einer Wohnung festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.