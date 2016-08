Welzheim im Rems-Murr-Kreis Wohngebäude ausgebrannt

Von red/dpa 27. August 2016 - 09:12 Uhr

Beim Brand eines Wohnhauses in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.





Welzheim - Ein Feuer hat ein Wohngebäude in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) zerstört. Wie ein Sprecher der Polizei in Aalen am Samstag mitteilte, entstand ein Schaden von mehreren Hundertausend Euro. Neben den Wohnungen war auch das Inventar eines Sportstudios, das sich in dem Gebäude befand, durch das Feuer beschädigt worden.

Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zu Samstag nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.