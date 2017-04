Welzheim 31-Jährige wird bei Zusammenstoß verletzt

Von ps 11. April 2017 - 10:33 Uhr

In Welzheim übersieht eine 21-jährige Autofahrerin ein Auto beim Abbiegen. Die Autos stoßen zusammen. Eine 31-jährige Fahrerin wird leicht verletzt.





8 Bilder ansehen

Welzheim - Am Montagabend hat sich eine 31-Jährige bei einem Unfall in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) leicht verletzt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, übersah eine 21-jährige Fahrerin am Montag gegen 18 Uhr beim Abbiegen in die Stuttgarter Straße ein in Richtung Welzheim fahrendes Auto einer 31-Jährigen, weil die Sicht durch einen geparkten Bus beeinträchtigt war. Die 31-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Autos zusammenstießen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die 31-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.