„Welcome to Hell“ in Hamburg Schwere Ausschreitungen bei Protesten gegen G20-Gipfel

Von Thomas Maron/AFP 06. Juli 2017 - 20:23 Uhr

Bei einer Demonstration gegen den G20-Gipfel in Hamburg hat es am Donnerstagabend massive Ausschreitungen gegeben. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray gegen die Demonstranten ein.





21 Bilder ansehen

Hamburg - Um 19 Uhr stehen sie sich am Fischmarkt, dem Start der Demo, gegenüber. Auf der einen Seite die Demonstranten, „Welcome 2 hell“ steht in weißen Buchstaben auf rotem Grund auf einem breiten Transparent, das Motto des Protestzuges, der Hamburg den Atem anhalten lässt. „Lieber Militanz ich als G20“ steht auf einem schwarzen Banner, das lässt keinen Spielraum für Interpretationen.

Mehr zum Thema

Hinter hochgehaltenen Planen verwandeln sich zuvor harmlos wirkende junge Kerle in grimmig drein blickende Hassgesichter. Sonnenbrille, schwarze Kapuze oder Mütze auf, fertig ist der Söldner des so genannten Schwarzen Blocks, jener Abteilung der Linksextremen, die ganz offensichtlich noch etwas vor haben an diesem Abend.

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen aus Hamburg in unserem Newsblog.

Etwas, was jenen nicht gefallen kann, die ihnen gegenüber stehen. Hunderte Polizisten, mit Helm, Handschuhen und in jener dunklen Overall-Montur, die getragen wird, wenn nicht der nette Schupo von nebenan gefragt ist, sondern der durchtrainierte Nahkämpfer, der zupacken kann.

Die Szenerie erinnert lange in grotesker Weise an die Minuten vor einem Fußballspiel, man grölt sich warm, nur schleppend kommt der Zug voran. Behelmte Pressefotografen vorneweg, von denen manche in ihrem Einsatzrucksack Gasmasken mit sich führen, denn Tränengas ist keine schöne Sache.

Die Polizei fordert mit Lautsprechern dazu auf, die Vermummung abzulegen und es dauert nicht lange, da scheint ein Punkt erreicht, wo die Autonomen des Schwarzen Blocks nach der üppig-angstvollen Berichterstattung der vergangenen Tage gar nicht mehr anders können, als irgendwann zuzuschlagen. Man will das Millionenpublikum schließlich nicht enttäuschen.

G20 – das ist eben noch immer die Champions-League der Militanten. Und St. Pauli ist für sie das, was für den FC Bayern ein Endspiel im Münchner Olympiastadion ist: ein „Finale dahoam“. Um 19:48 steigt Rauch auf, es ist nicht klar, was genau geschehen ist, die Polizei geht sofort massiv dazwischen, die Lage ist unübersichtlich.

Das Finale beginnt. Viele Menschen versuchen, über eine mannshohe Mauer aus dem Straßenkessel zu entkommen, einige stürzen ab. Blaulicht, Sirenen, Wasserwerfer im Einsatz, zerberstendes Glas, Schreie, Panik. Die Lage eskaliert. Die Autonomen haben ihr Endspiel. Und die Stadt Hamburg steht vor einer Nacht des Hasses.

Sehen Sie hier „Zehn Fakten zum G20-Gipfel in Hamburg“: