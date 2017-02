Weiteres Leben im Weltall? Sieben erdähnliche Planeten beim Zwergstern Trappist-1 entdeckt

Von Markus Brauer/AFP/dpa 22. Februar 2017 - 21:30 Uhr

Ein internationales Forscherteam hat in etwa 40 Lichtjahren Entfernung von der Erde sieben erdähnliche Planeten entdeckt - und ist nun davon überzeugt, die bislang vielversprechendste Fährte zu außerirdischen Leben verfolgen zu können.





22 Bilder ansehen

Paris/Stuttgart - W2MASS J23062928-0502285: So lautet der astronomische Name, den ihn die amerikanische Raumfahrtbehörde NaASA und die Europäische Weltraumorganisation ESA gegeben haben. Die Rede ist vom Trappist-1 System. Die Entdeckung sei „ohne Zweifel eine der größten“ im Bereich der Planetenkunde, sagt Didier Queloz von der Universität Genf.

Mehr zum Thema

Trappist-1: Ein neuer Stern am Himmel

Dieser massearme rote Zwergsten ist nicht, wie zu vermuten wäre, nach dem besonders strengen katholischen Orden der Trappisten, kurz OSCO („Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae“, Zisterzienser der strengeren Observanz wie sie im Ordensrecht korrekt heißen) – benannt worden. Sondern nach dem „Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope“ (Trappist) am La-Silla-Observatorium in Chile, an dem er entdeckt wurde.

Wasser – die Voraussetzung für Leben

Ein internationales Wissenschaftlerteam haben rund um einen Zwergstern in 39,13 Lichtjahren Entfernung von der Erde sieben erdähnliche Planeten entdeckt. Auf drei der Planeten rund um den Zwergstern namens Trappist-1 könnte es möglicherweise Wasser geben und damit die Voraussetzung für Leben, erklären die Forscher am Mittwoch in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazin „Nature“.

„Wir haben einen entscheidenden Schritt auf der Suche nach Leben dort draußen gemacht“, erklärt Ko-Autor Amaury Triaud von der University of Cambridge. Die Astronomen hätten in Zukunft „die richtige Zielscheibe“ für die Suche nach Leben auf Exoplaneten.

Projekt „Exoplanet Exploration“

Der Zwergstern und drei der Planeten wurden bereits Ende 2015 entdeckt. Sie wurden mit dem Teleskop Trappist des Europäischen Observatoriums in Chile ausfindig gemacht. Laut „Nature“ sind alle sieben Planeten von Größe und Masse her der Erde vergleichbar. An dem Projekt „Exoplanet Exploration“ sind die National Aeronautics and Space Administration (NASA), die European Space Agency (ESA), das European Southern Observatory (ESO) und führende Astronomen beteiligt.

Im Jahr 2015 fand ein Team von Astronomen unter der Führung von Michaël Gillon vom „Institut d’Astrophysique et Géophysique“ an der Universität Lüttich in Belgien fand heraus, dass dieser dunkle und kühle Stern in regelmäßigen Abständen leicht an Helligkeit abnimmt. Das deutet darauf hin, dass gleich mehrere Himmelsobjekte zwischen dem Stern und der Erde vorbeiziehen.