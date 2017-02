Weitere Oscar-Panne Filmproduzentin irrtümlich für tot erklärt

Von red/dpa 27. Februar 2017 - 17:55 Uhr

Bei der Oscar-Verleihung wurde irrtümlich ein Bild der australischen Filmproduzentin Jan Chapman (im Bild) gezeigt statt der verstorbenen Kostümbildnerin Janet Patterson.Foto: AP

Bei der Oscar-Verleihung gab es eine weitere Panne. Bei der Würdigung der Verstorbenen wurde eine australische Filmproduzentin für tot erklärt, obwohl sie sich bester Gesundheit erfreut.

Los Angeles - Eine weitere peinliche Panne wirft in diesem Jahr ein schlechtes Licht auf die Oscar-Verleihung. Nicht nur, dass in der Nacht zum Montag in Los Angeles zunächst der falsche Film für den Hauptpreis ausgerufen wurde - bei der Würdigung der Verstorbenen des vergangenen Jahres wurde dann auch noch das Foto einer Frau eingeblendet, die sich bester Gesundheit erfreut.

Mehr zum Thema

„Ich war am Boden zerstört“

Für die 2016 verstorbene Kostümbildnerin Janet Patterson wurde das Foto von Jan Chapman eingeblendet. „Ich war am Boden zerstört, dass sie mein Foto anstatt des Fotos meiner großartigen Freundin und langjährigen Mitarbeiterin Janet Patterson benutzt haben“, sagte die australische Produzentin Chapman dem Branchenmagazin „Variety“. Zudem sei es „sehr enttäuschend“ gewesen, dass der Fehler nicht richtig gestellt worden sei, sagte die 66-Jährige - schließlich sei Janet eine „große Schönheit“ gewesen und vier Mal für einen Oscar nominiert gewesen.

Zusammenarbeit beim Film „Das Piano“

Patterson und Chapman hatten unter anderem bei dem Film „Das Piano“ von 1993, der drei Oscars gewonnen hatte, zusammengearbeitet. Die Kostümbildnerin war am 21. Oktober 2016 im Alter von 60 Jahren in Australien gestorben.