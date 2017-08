Weitere Festnahmen im Rockerkrieg Chefs der Osmanen festgenommen

Von red/pho 17. August 2017 - 17:01 Uhr

In Hessen wurden zwei ranghohe Mitglieder der Osmanen festgenommen. Foto: dpa

Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Hessen werden zwei ranghohe Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung Osmanen Germania BC festgenommen.

Ludwigsburg - Polizei und Landeskriminalamt (LKA) haben am Donnerstagmorgen ein 46-jähriges Führungsmitglied der rockerähnlichen Gruppierung Osmanen Germania BC in seiner Wohnung im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg festgenommen. Der Zugriff erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Diese wirft dem 46-Jährigen vor, versucht zu haben, Zeugen und Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen versuchter Tötung in ihren Aussagen zu beeinflussen. So wollte er erreichen, dass inhaftierte Führungsmitglieder der Osmanen freigelassen werden.

Mehr zum Thema

Die Gewalt geht von beiden Seiten aus

Im Landkreis Marburg in Hessen wurde eine weitere Wohnung eines 28-jährigen Osmanen-Führungsmitglieds durchsucht. Der Beschuldigte wurde ebenfalls festgenommen, weil er wegen eines gegen ihn anhängigen Verfahrens nicht zu einem Gerichtstermin erschienen war. Bei den beiden Wohnungsdurchsuchungen wurden mehrere Stichwaffen, die nach dem Waffengesetz verboten sind, sowie elektronische Speichermedien, Mobiltelefone und Unterlagen sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen. Die beiden Festgenommenen sollten noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bereits seit Ende 2016 ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, dem Polizeipräsidium Ludwigsburg und dem Polizeipräsidium Stuttgart gegen Mitglieder zweier rockerähnlicher Gruppierungen. Hintergrund sind die anhaltenden, brutalen Auseinandersetzungen in diesem Milieu zwischen Mitgliedern der nationaltürkisch geprägten Gruppierung Osmanen Germania BC und der kurdisch-stämmigen Gruppierung Bahoz. Im Zuge der Ermittlungen wurden schwere Straftaten wie versuchte Morde, räuberische Erpressungen und zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt.

Gruppenmitglieder schossen beispielsweise auf offener Straße oder benutzen Stichwaffen, die schwere Verletzungen herbeiführten. Die Gewalt geht von beiden Seiten gleichermaßen aus. Auch wurden Aktivitäten mit dem Ziel festgestellt, eine Vormachtstellung aufzubauen. Außerdem bearbeitet die Ermittlungsgruppe gruppeninterne oder gegen weitere Gruppierungen gerichtete Gewalttaten.

LKA-Präsident Michelfelder: „Wir dulden keine Parallelgesellschaften“

Zuletzt kam es am 27. Juni 2017 zu einer vom LKA koordinierten Festnahme- und Durchsuchungsaktion, bei der fünf Verdächtige festgenommen wurden und 24 Durchsuchungen in drei Bundesländern stattfanden. Der LKA-Präsident Ralf Michelfelder sagte zu den Festnahmen: „Wir lassen bei der Bekämpfung der Gewalt im öffentlichen Raum nicht nach und zeigen ganz klar Grenzen auf. Wir dulden keine Parallelgesellschaften. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart haben wir inzwischen 29 Mitglieder der Osmanen Germania BC und von Bahoz festgenommen und führen über 80 Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder beider Gruppierungen.“