Weissach im Kreis Böblingen Senior schlägt Kinder nach Klingelstreich

Von red 19. Oktober 2016 - 15:46 Uhr

Nach mehreren Klingelstreichen hat ein Rentner in Weissach die Fassung verloren.Foto: dpa/Symbolbild

Weil sie ihm einen Klingelstreich spielen, rastet ein 78-Jähriger in Weissach aus und wird gegenüber zwei Jungen handgreiflich.

Weissach - In Weissach (Kreis Böblingen) ist am Dienstagnachmittag ein Rentner gegenüber zwei Jungen handgreiflich geworden.

Wie die Polizei meldet, warteten mehrere Schüler gegen 16 Uhr an einer behelfsmäßig eingerichteten Bushaltestelle in der Porschestraße, die sich in der Nähe des Hauses des 78-Jährigen befindet. Zwei Jungen im Alter von elf und 12 Jahren vetrieben sich die Zeit offenbar damit, dem älteren Mann einen „Klingelstreich“ zu spielen. Seitdem die provisorische Haltestelle besteht, kam es laut Polizei dort offenbar des Öfteren zu Streichen, teilweise wurde sogar der Vorgarten beschädigt. Nachdem die beiden Jungen am Dienstag mehrmals geklingelt hatten, ging der 78-Jährige erbost nach draußen.

Senior schlägt auf Jungen ein

Zunächst nahm er einem Zehnjährigen das Handy ab – offenbar weil er dachte, dieser habe geklingelt. Das Gerät bekam der Bub aber wenig später wieder zurück. Als sich der Elf- und der Zwölfjährige zu erkennen gaben, packte der 78-Jährige den Zwöfjährigen an den Haaren, schlug ihn und durchsuchte schließlich dessen Taschen. Als er auch den elf Jahre alten Jungen durchsuchte, verletzte sich der Senior an einem Kamm und schlug den Jungen anschließend damit. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin, die die Situation beobachtet hatte, hielt schließlich an und griff ein.

Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 07152/99910-0 Zeugenhinweise entgegen.