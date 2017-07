Weissach im Kreis Böblingen Einbrecher dringen in Porsche-Testgelände ein

Von Henning Maak 31. Juli 2017 - 15:49 Uhr

Die Täter wollten Fahrzeugteile aus Porsche-Versuchsfahrzeugen stehlen. Foto: Symbolbild/dpa

Vier Diebe sind in das Porsche-Testgelände in Weissach eingedrungen. Sie hatten es auf Fahrzeugteile aus den dort abgestellten Versuchsfahrzeugen abgesehen.

Böblingen - Es sind Szenen wie aus einem spannenden Krimi gewesen, die sich am späten Donnerstagabend auf einem Parkplatz des Porsche-Entwicklungszentrums in Weissach (Kreis Böblingen) abgespielt haben. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, stiegen gegen 23 Uhr vier polnische Einbrecher im Alter zwischen 25 und 30 Jahren über den Zaun des Geländes, um Fahrzeugteile aus den dort abgestellten Versuchsfahrzeugen zu stehlen. Weit kamen die Diebe jedoch nicht: Mitarbeiter des Porsche-Werkschutzes entdeckten die vier Männer auf dem Parkplatz und alarmierten die Polizei.

Als die erste Polizeistreife eintraf, flüchteten drei der Einbrecher. Den vierten entdecken die Polizeibeamten in einem Firmenfahrzeug. Er war gerade dabei, ein Lenkrad aus dem Porsche auszubauen. Er wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die anderen drei Einbrecher versteckten sich zunächst in einem Gebüsch in der Nähe des Firmengeländes. Als jedoch immer mehr Polizisten am Tatort eintrafen, verließen sie ihr Versteck und flüchteten.

Die Polizei alarmierte insgesamt rund 40 Beamte von verschiedenen Revieren. Zudem wurden vier Polizeihunde zum Tatort gebracht und ein Hubschrauber angefordert. Dieser erwies sich am Ende als das entscheidende Mittel bei der Suche: Mithilfe einer Wärmebildkamera konnten die Piloten die drei Einbrecher nach und nach lokalisieren und den Einsatzkräften am Boden deren Aufenthaltsort übermitteln. Um 1.30 Uhr hatte die Polizei-Armada die drei Diebe ausfindig gemacht und festgenommen. Zwei von ihnen wurden bei der Festnahme von Polizeihunden gebissen und leicht verletzt. Das Fluchtfahrzeug des ­Diebesquartetts fand die Polizei kurze Zeit später auf einem Wanderparkplatz circa einen Kilometer vom Porsche-Firmen­gelände entfernt.

Ein Porsche-Sprecher bestätigte, dass es am Donnerstagabend einen Vorfall auf dem Weissacher Firmengelände gab, wollte ­jedoch wegen interner Ermittlungen keine näheren Angaben machen. Gegen die vier Einbrecher wurde Haftbefehl erlassen, sie sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Polizei-Pressesprecher Peter Widenhorn sieht in diesem Fall ein Musterbeispiel für den berechtigten Einsatz eines Polizeihubschraubers: „Anwohner beschweren sich oft bei uns über den Lärm. Aber es zeigt sich, dass er ein effektives Mittel ist.“