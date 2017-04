Weinstadt im Rems-Murr-Kreis Trockner im Kellner gerät in Brand

Von red 02. April 2017 - 15:39 Uhr

Die Weinstädter Feuerwehr hat am Samstagabend einen Brand gelöscht. In einem Keller war ein Wäschetrockner in Brand geraten.





Weinstadt-Endersbach - Bei einem Brand in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war am Samstagabend gegen 20.10 Uhr, im Keller eines Wohnhauses in der Großheppacher Straße ein Wäschetrockner aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt, welche mit 38 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, gelöscht.

In dem Kellerraum entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Ein 57-jähriger Bewohner wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt.