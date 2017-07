Zwei Kandidaten aus der Region Wer wird die Weinkönigin im Land

Von Rafael Binkowski 24. Juli 2017 - 12:17 Uhr

Der Titel verspricht kein Geld, aber ein wenig Ruhm und viel Arbeit: Wenn im September die Weinkönigin im Land gewählt wird, treten auch Carolin Klöckner aus Vaihingen/Enz und Anja Off aus Fellbach an.





Stuttgart - Es ist jedes Jahr spannend, wer die Weinkönig im Land wird. Es geht um die Nachfolge von Andrea Ritz. Dass einmal mehr eine würdige Repräsentantin gefunden wird, steht für Weinbaupräsident Hermann Hohl außer Frage: „Alle fünf Bewerberinnen sind kompetent und charmant. Deshalb wird es der Jury nicht leicht fallen, die Nachfolgerin von Andrea Ritz sowie der noch amtierenden Weinprinzessinnen Viola Albrecht und Jasmin Knörzer zu finden.“ In unserer Bildergalerie finden Sie Fotos der Weinköniginnen der der vergangenen Jahre.

Folgende Bewerberinnen stehen zur Wahl:

Laura Irouschek (26) war bereits Hohenloher Weinkönigin. Aktuell studiert die Weißbacherin, stolze Besitzerin von 400 Weinreben, Wirtschaftsingenieurwesen in Stralsund. Ihren Masterabschluss hofft sie im April 2018 in der Tasche zu haben.

Carolin Klöckner (21) studiert an der Uni Hohenheim Allgemeine Agrarwissenschaften und ist amtierende Vaihinger Weinprinzessin. Geboren in Offenbach am Main lebte sie sechs Jahre lang in den USA, bevor ihre Familie dann nach Vaihingen an der Enz kam.

Anja Off (25) ist seit ihrem Hochschulabschluss zum Bachelor of Arts in Public Management im Landratsamt Esslingen tätig. In ihrer Freizeit bewirtschaftet die Fellbacherin ihre eigenen Weinberge, leitet Weinproben und unterstützt im Weinverkauf.

Eileen Staudt (23) aus Bad Mergentheim ist als staatlich geprüfte Technikerin im Fachbereich Elektrotechnik Expertin in Sachen Datenverarbeitung. Bei der Bewirtschaftung des elterlichen Weinberges packt die ehemalige Markelsheimer Weinkönigin gerne mit an.

Claudia Vollert (23) hat gleich zwei Ausbildungen absolviert: sie ist nicht nur Winzerin, sondern zudem Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Arbeitgeber ist die Weingärtnergenossenschaft Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg, wo sie in der Buchhaltung tätig ist.

Der Erste Bürgermeister der Landeshauptstadt, Michael Föll, freut sich sehr, dass die Wahl zur Württemberger Weinkönigin in Stuttgart stattfindet: „Das Thema Wein spielt in Stuttgart schon immer eine wichtige Rolle – nicht zuletzt auf dem größten Weinfest, dem Stuttgarter Weindorf. Jährlich lockt es zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Innenstadt.“ Veranstaltungsort ist das mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbare SSB-Veranstaltungszentrum Waldauspark.