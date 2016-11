Weinheim 19-Jähriger stirbt nach Unfall mit Güterzug

Von red/dpa 25. November 2016 - 07:42 Uhr

Der 19-Jährige wurde von einem Güterzug erfasst.Foto: Symbolbild/dpa

Ein 19-Jähriger ist in Weinheim von einem Güterzug erfasst und worden, er starb später im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Weinheim - Ein 19 Jahre alter Mann ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Güterzug erfasst worden und im Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, der sich am Donnerstagabend im Bahnhofsbereich im Ortsteil Lützelsachsen ereignete. Der junge Mann war alleine unterwegs gewesen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Lokführer erlitt einen Schock.