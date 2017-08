Weinfest in Ludwigsburg Fisch, Wild und Wein bei der Laube

Von cb 09. August 2017 - 15:21 Uhr

Bei der Weinlaube in Ludwigsburg gab es 2016 erstmals Taschenkontrollen. Foto: factum/Granville

Am Donnerstag ist es wieder so weit: Die Weinlaube öffnet ihre Türen in Ludwigsburg. Dazu gibt es Führungen für „typische Württemberger Weine“.

Ludwigsburg - Viele Weine von knapp 20 Weingütern und Genossenschaften und viel Livemusik gibt es von Donnerstag, 10. August, bis Samstag, 26. August, bei der Ludwigsburger Weinlaube. Täglich können Weinliebhaber von 17 Uhr an auf dem Rathaushof ihre Runde drehen und die Tropfen verkosten. Neu ist in diesem Jahr eine etwa zweistündige Führung unter dem Motto „Typische Württemberger Weine“. Gemeinsam mit dem Weinerlebnisführer Günther Schuster lernt der Besucher eine Auswahl von Weinen kennen. Der Treffpunkt ist jeweils mittwochs um 18 Uhr vor der Weinlauben-Bühne. Mehr Informationen gibt es unter www.ludwigsburger-weinlaube.de.