Weilheim/Teck Autofahrerin stürzt in S21-Baustelle

09. September 2016 - 22:56 Uhr

Weil sie angeblich von einem unbekannten Autofahrer abgedrängt wurde, stürzte eine Frau mit ihrem Auto zwei Meter tief in eine zum Bahnprojekt Stuttgart 21 gehörende Baustelle am Albaufstieg bei Aichelberg.





Weilheim/Teck - Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin auf der A8 in der Nähe von Weilheim/Teck (Landkreis Esslingen). Die 62-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab und stürzte zwei Meter tief in eine zum Bahnprojekt Stuttgart 21 gehörende Baustelle am Albaufstieg bei Aichelberg, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nur Stahlmatten und Bretter verhinderten, dass das Auto in einen tiefen Schacht fiel. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Auch Bauarbeiter wurden nicht verletzt. Die 62-Jährige gab an, von einem unbekannten Autofahrer abgedrängt worden zu sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.