Weilheim Sturzbetrunkene 76-Jährige baut an Heiligabend Unfall

Von red 25. Dezember 2016 - 13:32 Uhr

Eine 76-Jährige ist am Samstagabend in Weilheim betrunken gegen einen geparkten Wagen gefahren - der Schaden ist enorm. (Symbolbild)Foto: Symbol-Foto: Seeger

Deutlich betrunken hat sich eine Seniorin an Heiligabend hinter das Steuer gesetzt und in Weilheim einen Unfall verursacht. Der Schaden ist enorm.

Weilheim - Eine 76-jährige stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Samstagabend in Weilheim (Kreis Esslingen) gegen einen geparkten Wagen geprallt.

Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin gegen 20 Uhr mit ihrem VW auf der Kirchheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Plötzlich verlor die Dame die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen den Wagen, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen war.

Der Aufprall war so heftig, dass ihr Auto wenige Meter nach der Unfallstelle mit einem Achsbruch zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Glücklicherweise zog sich die Seniorin bei dem Unfall keine Verletzungen zu.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 76-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen, sodass sie sich einem Test unterziehen musste. Als dieser einen Wert von über 1,6 Promille ergab, musste sie sich auch einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein vorläufig abgeben.