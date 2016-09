Weilheim Acht Verletzte durch chemische Flüssigkeit in Paket

Von red 01. September 2016 - 17:06 Uhr

In einem Paketverteilerzentrum in Weilheim ist es am Donnerstagvormittag aufgrund einer chemischen Flüssigkeit zu einem Zwischenfall gekommen.Foto: dpa

Acht Mitarbeiter eines Paketverteilerzentrums in Weilheim sind am Donnerstagvormittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Grund dafür: aus einem Paket war eine chemische Flüssigkeit ausgetreten.

Weilheim - Acht Mitarbeiter eines Paketverteilerzentrums in Weilheim (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag durch eine chemische Flüssigkeit verletzt worden, die aus einem Paket ausgetreten ist.

Wie die Polizei berichtet, traten gegen 7.30 Uhr aus einer Kunststoffflasche, die vorschriftsgemäß in einem Paket transportiert worden war, etwa zwei Zentiliter eines Entwicklerkonzentrats aus. Das Konzentrat wird für gewöhnlich in Zahnarztpraxen für Röntgengeräte verwendet.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Schraubverschluss der Flasche nicht richtig geschlossen. Die acht Mitarbeiter des Paketverteilerzentrums in der Weilheimer Straße klagten kurz darauf über Atemnot und Augenreizungen. Sofort wurden Rettungskräfte verständigt. Neben der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausrückte, waren auch ein Notarzt sowie vier Rettungswagen im Einsatz.

Die Verletzten wurden zunächst vor Ort versorgt und anschließend zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen dauern an.